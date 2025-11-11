Nacional - 11/11/25 - 09:11 AM

Avance de Frente Frío trae oleajes fuertes y vientos en el Caribe panameño

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha emitido un llamado a la precaución para las personas que planean visitar las playas en los próximos días, debido a un aviso del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) que prevé un aumento en la intensidad de los vientos y oleajes en el Caribe panameño. Esta situación se extenderá desde hoy, martes 11 de noviembre, hasta el jueves 13 del mismo mes.

El fenómeno se debe al avance de un empuje frío sobre el país, lo que generará fuertes rompientes, corrientes de retorno y mayores riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades costeras.

Las áreas bajo vigilancia son:

Caribe Occidental: Bocas del Toro y norte de Veraguas, con olas de 1.5 a 2.0 metros y vientos entre 20 y 35 km/h.
 

Caribe Central: Colón, Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, con olas de 1.0 a 2.0 metros y vientos entre 20 y 30 km/h.
 

Caribe Oriental: Comarca Guna Yala, con olas de 1.5 a 2.8 metros y vientos entre 20 y 30 km/h.

En caso de emergencia, el SINAPROC habilita las líneas de contacto 911 ó 520-4426  para asistencia inmediata.
 

