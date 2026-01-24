Nacional - 24/1/26 - 08:43 AM

Avanza proyecto de restauración de la capilla San Juan de Dios, Portobelo

El proyecto registra un 25 % de avance.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

La construcción del proyecto Restauración de la Iglesia San Felipe – Capilla San Juan de Dios, en el distrito de Portobelo en la Costa Arriba de Colón, registra un 25 % de avance en su primera fase, correspondiente a los trabajos de excavación y cimentación, informó Rodolfo Hurtado, del Consorcio Unidos por el Nazareno de Portobelo.

Este es un proyecto que impulsa el presidente de la República, José Raúl Mulino, que conlleva un impacto social y cultural.

Actualmente, se ejecutan labores de fundación del gazebo, demolición del altar en la Iglesia San Juan de Dios y reemplazo de tablas en el techo.

En los próximos días iniciarán las excavaciones para el cuarto de bombas, depósito y sala de estar, dando paso posteriormente al encofrado de columnas y vigas sísmicas.

Durante los trabajos se realizó el hallazgo de un muro perteneciente a una vivienda de época, lo que resalta el valor histórico del área intervenida.

Esto forma parte del recorrido de un equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, que mantiene un programa de inspecciones mensuales de obras que se desarrollan en la provincia para garantizar que la obra avance conforme al cronograma y cumpla con los estándares técnicos.

