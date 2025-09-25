Bad Bunny y Morat arrasan en Premios Juventud

Una publicación compartida de Critica Panamá (@criticapa02)

Así, el grupo de pop-rock Morat se alzó con Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Canción Pop/Rock con el tema Me Toca a Mí junto con el colombiano Camilo, y en la categoría de Mejor Álbum Pop con su disco Ya Es Mañana.

Mientras que la sensación colombiana Karol G, quien tampoco estuvo presente en los galardones, fue reconocida como Artista del Año y además obtuvo Hit Tropical del Año con el merengue Si Antes Te Hubiera Conocido.

La dominicana Natti Natasha se quedó con dos galardones, uno de ellos en la categoría Mejor Álbum Tropical por el disco Natti Natasha en Amargue, y otro en la categoría Mejor 'Dance Track' con el tema Como la flor. En el ínterin, la cantante reveló que espera una niña.

Además, el mexicano Carín León ganó en la categoría de Mejor Canción de Música Mexicana con el tema El Amor de Mi Herida y en Mejor Álbum de Música Mexicana con el disco Boca Chueca, Vol.1. De la misma manera, la cantante y compositora puertorriqueña De La Rose se alzó con el galardón de la Nueva Generación Femenina y el de la categoría de Mejor Canción Urbana Alternativa con la melodía Nubes, en tanto que el boricua Roa se adjudicó el premio a la Nueva Generación Masculina.

Carlos Vives y Myke Towers, reconocidos como Agentes de Cambio

Myke Towers, cantante que fue reconocido como Agente de Cambio, señaló con las estatuillas en la mano ante la prensa que "para mí es un honor ser uno de los puentes para cambiarle la mentalidad a la juventud y guiarlo y motivarlo por el camino correcto".

Por su parte, el reconocido cantante colombiano Carlos Vives también fue distinguido como Agente de Cambio: "Escogí trabajar con la música de mi tierra, con mis raíces, entender esa diversidad, valorarla. Un poquito apegado al afecto de mi infancia y de mi familia que me enseñó a amar esa música y el territorio".

También hubo reconocimientos para los creadores de contenido, y allí la dominicana Jess Judith Ortiz fue la ganadora de la categoría Creadora del Año, mientras que el mexicano Alexis Omman fue premiado como Creador con una Causa Social, los colombianos Los Chicaneros como Mejor LOL y el mexicano Luisito Comunica en #ModoAvión.

Esta es la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, siendo Panamá el país que acoge esta edición en la que 231 artistas han competido en 41 categorías: treinta de música, tres de televisión y ‘streaming’, y ocho de redes sociales.

Este año además los galardones agregaron ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

Unas trompetas marcando el ritmo de la La Murga con Willie Colón entonando el icónico tema abrieron el espectáculo acompañado de un conjunto de bailarines de danza típica panameña ataviados de unas elegantes polleras, vestido tradicional de las mujeres, y un sombrero pintado además de camilla, camisa artesanal de los hombres.