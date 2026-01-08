Nacional - 08/1/26 - 08:19 AM

Baja el combustible a partir de mañana

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 23 de enero de 2026, según lo publicado por la Secretaría Nacional de Energía.

 

Por: Redacción / CRÍTICA

Desde este viernes 9 de enero, el combustible vuelve a cambiar de precio en Panamá. No es una bajada que haga celebrar, pero sí se siente, sobre todo para el que vive del volante y para el que cada semana mira cuánto le rinde el tanque.

La gasolina de 95 octanos baja y queda en B/.0.840 por litro. La gasolina de 91 casi no se mueve y se mantiene en B/.0.782, mientras que el diésel bajo en azufre baja más claro y se fija en B/.0.763

Si se mira el ajuste anterior, vigente desde finales de diciembre, sí hay una diferencia. En la capital, la gasolina de 95 pasó de B/.0.864 a B/.0.840, y el diésel bajó de B/.0.806 a B/.0.763. No es un regalo, pero ayuda, sobre todo en transporte, carga y buses.

Estos precios mandan hasta el 23 de enero de 2026.

