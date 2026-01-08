Mizrachi quiere un Carnaval tipo festival en la City

Con palabras directas y sin rodeos, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi dejó claro que su visión para los próximos carnavales en la ciudad no va por el camino tradicional.

Para él, la “culequeadera” masiva tiene su espacio en el interior del país. En la capital, la apuesta es otra: convertir el llamado “Carnaval de la City” en un festival de calibre internacional.

“Si tú quieres culequear, te vas al interior. Aquí vamos a transformar lo que la gente espera de las fechas de carnavales para crear un producto realmente nuevo, sin alejarnos de nuestra cultura panameña”, soltó Mizrachi, marcando la línea de lo que busca imponer desde la Alcaldía de Panamá.

El alcalde explicó que durante los días de carnaval, del sábado 14 al martes 17 de febrero, la ciudad será escenario de un evento con formato de festival, pensado para atraer turismo extranjero y no competir con el turismo interno que tradicionalmente se mueve hacia el interior del país.

Según Mizrachi, la idea no es copiar ni imitar los carnavales tradicionales, sino crear una experiencia distinta, enfocada en la música, el espectáculo y la proyección internacional de la ciudad de Panamá.

Eso sí, dejó claro que no se eliminará del todo la tradición. Habrá mojadera, pero no será el eje central del evento. La prioridad, dijo, es ofrecer múltiples presentaciones artísticas y convertir la capital en un punto atractivo para visitantes durante esas fechas.

“No estamos imitando los carnavales. Estamos creando un festival de música en la fecha de carnavales”, reiteró el alcalde, defendiendo una propuesta que ya empieza a generar debate entre quienes apoyan el cambio y quienes prefieren el carnaval como se ha vivido toda la vida.