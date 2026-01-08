Mulino pide liberación inmediata del panameño detenido en Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este jueves su deseo de que pronto sea liberado un ciudadano panameño detenido en Venezuela desde junio, cuando la embarcación en la que viajaba fue interceptada por la Armada venezolana, acusando a la tripulación de espionaje.

"Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido. No podemos olvidarlo", escribió Mulino en X, mientras Venezuela anunció la liberación de un grupo de presos, incluidos extranjeros y venezolanos, como un "gesto unilateral" para la paz tras la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro.

La Cancillería de Panamá informó que mantiene gestiones diplomáticas y multilaterales para lograr la liberación de Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido hace más de siete meses, y que el caso es una de sus prioridades internacionales.

Según las autoridades, Núñez fue detenido el 13 de junio en una embarcación panameña interceptada en la zona económica exclusiva de Venezuela, bajo la acusación de espionaje. La tripulación incluía a nueve personas de diversas nacionalidades, incluyendo neerlandeses, hondureños, españoles, indonesios, una húngara y un panameño.

El caso ha sido elevado a organismos internacionales como la OMI, la OIT, el Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA, pero hasta ahora no se ha autorizado un segundo encuentro consular con Núñez.