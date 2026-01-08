Copa Airlines reanuda vuelos a Caracas tras mejora en espacio aéreo operativo

Copa Airlines anunció este jueves la reanulación de sus vuelos hacia y desde Caracas, a partir del próximo martes 13 de enero de 2026, de manera escalonada, tras la mejora en las condiciones operativas del espacio aéreo.

La aerolínea panameña informó que inicialmente tendrá un vuelo diario y, a partir del 16 de enero, un segundo vuelo que operará entre tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero, pasando después a frecuencia diaria.

La compañía ya había reanudado recientemente su vuelo hacia Maracaibo, única frecuencia activa hacia Venezuela tras la suspensión temporal por la captura de Nicolás Maduro y las tensiones entre EE.UU. y Venezuela.

El pasado 4 de diciembre Copa suspendió los vuelos hacia Caracas, extensión que se renovó el 12 y el 16 de diciembre debido a restricciones de la FAA y trabajos en la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.