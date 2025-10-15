Nacional - 15/10/25 - 09:24 PM

Bajan los precios del combustible desde este viernes 17 de octubre

La gasolina de 95 octanos bajará 3 centavos, quedando en 88 centavos por litro

 

Por: Redacción / Crítica -

Desde este viernes 17 de octubre, los panameños sentirán un pequeño alivio en el bolsillo, luego de que el Gobierno anunciara una baja en los precios de los combustibles que regirán hasta el próximo viernes 24 de octubre a las 5:59 a.m.

La gasolina de 95 octanos bajará 3 centavos, quedando en 88 centavos por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos también disminuirá su costo, fijándose en 82 centavos por litro.
El diésel bajo en azufre también registrará una leve reducción, lo que representa un respiro para transportistas y conductores.

