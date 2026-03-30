Panamá se asfixia entre el calor extremo y el fantasma de "El Niño"

¡El país está bajo fuego! El último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) para abril de 2026 no es un simple pronóstico, es una sentencia climática.



Las autoridades han confirmado lo que muchos temían: una transición brutal hacia la temporada lluviosa que viene cargada de peligros, temperaturas que rozan el infierno y una disminución dramática de las lluvias que amenaza con secar los campos del pacífico.

¡El pacífico se seca! El boletín oficial revela que en provincias como Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y darién, las lluvias podrían desplomarse hasta en un 50%.

¡La mitad del agua esperada simplemente no llegará! Mientras el pacífico se marchita, la provincia de Colón vive la otra cara de la moneda con un aumento del 20% en las precipitaciones, creando un caos de contrastes.

El fenómeno de "El niño" acecha con un 72% de probabilidad "estamos advirtiendo a los diferentes sectores sobre el inminente desarrollo del fenómeno el niño", indicó Graciela de Calzadilla, directora general del Imhpa. La probabilidad es un aterrador 72% para el trimestre que inicia en mayo.

Las masas de agua cálida detectadas en el pacífico ecuatorial son el presagio de una crisis que podría golpear la economía y el suministro de agua de todos los panameños.

Radiación mortal y calor de espanto

Los índices de radiación ultravioleta han alcanzado niveles de "extremos", oscilando entre 8 y 11+. los termómetros no dan tregua: las temperaturas máximas están golpeando los 35°c, pero la sensación térmica es una verdadera tortura, llegando hasta los 42°c.



El Imhpa ha sido directo: el riesgo de incendios de masa vegetal es crítico y la salud de la población está en la línea de fuego.

¿Dónde está la lluvia?

Aunque se esperan algunos chubascos aislados en horas de la tarde, el panorama general es de cielos despejados y un sol inclemente que está evaporando la esperanza de los agricultores. la transición a la temporada lluviosa se ha retrasado, y lo que viene podría ser uno de los periodos más críticos de los últimos años.

¡El clima no perdona y Panamá está en el ojo de la tormenta seca! Las autoridades piden a la población no exponerse al sol y ahorrar cada gota de agua. ¡la crisis apenas comienza!