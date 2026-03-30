Nacional - 30/3/26 - 02:45 PM

Panamá se asfixia entre el calor extremo y el fantasma de "El Niño"

El Imhpa lanza advertencia devastadora para abril: sequía severa en el pacífico y una amenaza que pone en jaque al país.

Por: Redacción / Crítica -

 ¡El país está bajo fuego! El último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) para abril de 2026 no es un simple pronóstico, es una sentencia climática. 

Las autoridades han confirmado lo que muchos temían: una transición brutal hacia la temporada lluviosa que viene cargada de peligros, temperaturas que rozan el infierno y una disminución dramática de las lluvias que amenaza con secar los campos del pacífico.

¡El pacífico se seca! El boletín oficial revela que en provincias como Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y darién, las lluvias podrían desplomarse hasta en un 50%

¡La mitad del agua esperada simplemente no llegará! Mientras el pacífico se marchita, la provincia de Colón vive la otra cara de la moneda con un aumento del 20% en las precipitaciones, creando un caos de contrastes.

El fenómeno de "El niño" acecha con un 72% de probabilidad "estamos advirtiendo a los diferentes sectores sobre el inminente desarrollo del fenómeno el niño", indicó Graciela de Calzadilla, directora general del Imhpa. La probabilidad es un aterrador 72% para el trimestre que inicia en mayo. 

Las masas de agua cálida detectadas en el pacífico ecuatorial son el presagio de una crisis que podría golpear la economía y el suministro de agua de todos los panameños.

Radiación mortal y calor de espanto 
Los índices de radiación ultravioleta han alcanzado niveles de "extremos", oscilando entre 8 y 11+. los termómetros no dan tregua: las temperaturas máximas están golpeando los 35°c, pero la sensación térmica es una verdadera tortura, llegando hasta los 42°c

El Imhpa ha sido directo: el riesgo de incendios de masa vegetal es crítico y la salud de la población está en la línea de fuego.

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¿Dónde está la lluvia?
Aunque se esperan algunos chubascos aislados en horas de la tarde, el panorama general es de cielos despejados y un sol inclemente que está evaporando la esperanza de los agricultores. la transición a la temporada lluviosa se ha retrasado, y lo que viene podría ser uno de los periodos más críticos de los últimos años.

¡El clima no perdona y Panamá está en el ojo de la tormenta seca! Las autoridades piden a la población no exponerse al sol y ahorrar cada gota de agua. ¡la crisis apenas comienza!

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