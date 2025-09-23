Bandas independientes cancelan desfile en Colón por seguridad

La Federación Panameña de Bandas Independientes (Fepabi) anunció la cancelación definitiva del desfile que había sido reprogramado para finales de septiembre en la ciudad de Colón, debido a preocupaciones por la seguridad.

En un comunicado oficial, la federación señaló que, aunque ha trabajado en conjunto con el municipio de Colón y la Policía Nacional para la organización del evento, las constantes reprogramaciones y el contexto actual de violencia en la ciudad han llevado a tomar esta difícil decisión.

“La seguridad debe prevalecer”, afirmó Fepabi en el comunicado. También expresaron disculpas a sus seguidores, reconociendo que “es una realidad que escapa de nuestras manos”.

El desfile estaba destinado a conmemorar los aniversarios de varias bandas independientes y tenía previsto realizarse en la avenida Central de Colón.

Estas agrupaciones suelen ser una de las atracciones más esperadas por la comunidad, especialmente después de las presentaciones escolares durante las fiestas patrias.