Barreras flotantes capturan más de 29 botellas plásticas

Durante el mes de octubre, las barreras flotantes instaladas en Juan Díaz y Río Abajo capturaron más de 29,400 botellas plásticas de PET Y HDPE, informó Marea Verde Panamá.

De acuerdo con la organización, en Juan Díaz se retiraron seis contenedores llenos de desechos y 15 jumbo bags de PET y HDPE = 21,000 botellas. Y en Río Abajo, cuatro contenedores y seis jumbo bags de PET y HDPE = 8,400 botellas.

Además, las barreras recuperaron artículos no reciclables, entre ellos 58 balones deportivos y ocho juguetes plásticos.