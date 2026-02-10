Basura ya tiene horario fijo de recolección en San Miguelito: tome nota

En San Miguelito la queja era la misma todos los días: nadie sabía cuándo pasaba el camión de la basura. Pataconcitos por todos lados, perros rompiendo todo y el mal olor regado por las calles. Eso, según la Autoridad se Aseo Urbana y Domiciliaria, empieza a cambiar desde ya.

Las autoridades anunciaron nuevas frecuencias de recolección por corregimiento del populoso distrito, con horarios definidos desde la mañana hasta la noche. La idea es atacar los puntos críticos y evitar que la basura siga acumulándose donde más se produce.

En Rufina Alfaro, uno de los corregimientos más movidos, habrá dos frecuencias claras. La frecuencia 1 será lunes, miércoles y viernes, desde 7:00 a.m. hasta 10:00 p.m.. La frecuencia 2 operará martes, jueves y sábado, en el mismo horario, de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Para el corregimiento Arnulfo Arias, la recolección será más intensa. Habrá servicio de lunes a sábado, entre 7:00 a.m. y 6:00 p.m.. Además, se mantienen rutas específicas: una frecuencia lunes, miércoles y viernes, y otra martes, jueves y sábado, ambas dentro del mismo rango horario.

En Belisario Frías el esquema es similar. La basura se recogerá de lunes a sábado, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.. También se dividen las rutas en frecuencias para cubrir mejor las zonas con más movimiento y mayor cantidad de desechos.

Mientras tanto, en Victoriano Lorenzo, las autoridades confirmaron que el camión puede pasar hasta cuatro veces al día, dependiendo del área. Hay rutas de lunes a sábado, más frecuencias específicas lunes, miércoles y viernes, y otras martes, jueves y sábado, siempre desde la mañana hasta la tarde.

En José Domingo Espinar, uno de los corregimientos más poblados, se establecieron tres frecuencias. La primera será lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.; la segunda martes, jueves y sábado en el mismo horario; y una tercera ruta adicional martes, jueves y sábado, pero solo hasta las 6:00 p.m.

Las autoridades reconocen que no todos los barrios generan la misma cantidad de basura. Hay zonas con más comercios, fondas y edificios donde el camión debe pasar más de una vez al día. Por eso el plan es flexible y se irá ajustando según la necesidad real de cada sector.

La AAUD pide a los residentes que saquen la basura solo en su horario, evite dejarla tirada desde temprano y colabore. El objetivo, dicen, es que San Miguelito deje de verse sucio y empiece a ordenarse, pero eso no depende solo del camión… también del vecino.



