Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

Aduciendo falta de pago a las juntas comunales por parte de la Alcaldía de Colón, algunos representantes de corregimientos del distrito de Colón se tomaron este martes la entrada principal de la Tesorería Municipal como medida de protesta.

William Sánchez, representante del corregimiento de Nueva Providencia, uno de los manifestantes en esta protesta pacífica, manifestó que no se les ha depositado a sus juntas desde el 2024, 2025 y lo que va de este año.

Mientras tanto, Eleuterio Pérez, representante de Limón, señaló que están protestando para exigir lo que les corresponde por ley.

Al momento de redactar esta información, las autoridades municipales no se habían pronunciado sobre esta manifestación en la Tesorería Municipal.

Los ediles se colocaron en la entrada principal con pancartas, a modo de protesta.

Este martes, la sesión solemne se trasladó a las oficinas de la Tesorería Municipal, en la calle 2, entre las avenidas Central y Amador Guerrero, donde se espera abordar el asunto.