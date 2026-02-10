Nacional - 10/2/26 - 10:27 AM

Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

William Sánchez, representante del corregimiento de Nueva Providencia, dijo que a las juntas comunales no les depositan desde 2024.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Aduciendo falta de pago a las juntas comunales por parte de la Alcaldía de Colón, algunos representantes de corregimientos del distrito de Colón se tomaron este martes la entrada principal de la Tesorería Municipal como medida de protesta.

William Sánchez, representante del corregimiento de Nueva Providencia, uno de los manifestantes en esta protesta pacífica, manifestó que no se les ha depositado a sus juntas desde el 2024, 2025 y lo que va de este año.

Mientras tanto, Eleuterio Pérez, representante de Limón, señaló que están protestando para exigir lo que les corresponde por ley.

Al momento de redactar esta información, las autoridades municipales no se habían pronunciado sobre esta manifestación en la Tesorería Municipal.

Los ediles se colocaron en la entrada principal con pancartas, a modo de protesta.

Este martes, la sesión solemne se trasladó a las oficinas de la Tesorería Municipal, en la calle 2, entre las avenidas Central y Amador Guerrero, donde se espera abordar el asunto.

Te puede interesar

Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

 Febrero 10, 2026
MINSA suspende cobro de nuevas tasas y deja a la gente en pausa

MINSA suspende cobro de nuevas tasas y deja a la gente en pausa

 Febrero 10, 2026
Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

 Febrero 10, 2026
Basura ya tiene horario fijo de recolección en San Miguelito: tome nota

Basura ya tiene horario fijo de recolección en San Miguelito: tome nota

Febrero 10, 2026
Carnavales disparan reservas: hoteles rozan lleno total en playas y el interior

Carnavales disparan reservas: hoteles rozan lleno total en playas y el interior

 Febrero 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí