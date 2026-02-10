MINSA suspende cobro de nuevas tasas y deja a la gente en pausa

El Ministerio de Salud (Minsa) decidió suspender, por ahora, al cobro de las nuevas tasas que iban a aplicarse a los servicios vinculados con alimentos y productos higiénicos. La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo N.° 4 del 5 de febrero de 2026, pero su aplicación quedó en espera.

Desde la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) explicaron que el cobro no arranca porque todavía están ajustando los trámites internos.

Hay temas administrativos y tecnológicos que no están listos, sobre todo en la Plataforma del Sistema Integrado de Trámites, que es la que debe generar correctamente las órdenes de pago con las nuevas tarifas.

El problema no es solo el sistema de trámites. También está la pasarela de pago, para que cuando llegue el momento el proceso sea claro, seguro y sin enredos para los usuarios.

El Minsa no dio fecha exacta, pero sí adelantó que más adelante anunciarán oficialmente cuándo comenzará la recaudación, una vez todo esté alineado. Mientras tanto, las nuevas tasas siguen en el papel.