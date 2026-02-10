Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

Los fuertes vientos que aún se mantienen en Colón provocaron que un enorme árbol cayera sobre una vivienda donde residen dos familias.

Este incidente dejó a siete personas afectadas, entre ellas tres menores de edad, en la urbe colonense.

El hecho ocurrió en la casa #31, calle 5 de Nuevo Cristóbal.

Según los residentes, el primer reporte se realizó el pasado sábado a las 5:30 de la tarde ante el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), debido al riesgo que representaba el árbol.

No obstante, la situación se agravó cuando, este martes a la 1:00 de la madrugada, el árbol terminó cayendo sobre el inmueble, una vieja estructura que ahora presenta serios daños, dejando a las familias sin condiciones seguras para permanecer en el lugar.

Actualmente, siete personas se encuentran afectadas, incluyendo tres menores de edad, quienes no pueden seguir albergados en la vivienda por el peligro que representa la estructura comprometida.

Se informó que la empresa OLT, a través de un subcontratista de ENSA, se encuentra realizando labores de limpieza en el área, pero las familias afectadas requieren apoyo urgente para alojamiento temporal, alimentos y asistencia social.

Los residentes del área hacen un llamado de emergencia a las autoridades, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Sinaproc y demás instituciones competentes para que brinden una respuesta inmediata ante esta situación que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de varias personas, especialmente de los niños.