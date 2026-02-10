Nacional - 10/2/26 - 09:39 AM

Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

Entre los damnificados hay tres menores de edad, quienes no pueden seguir albergados en la vivienda por el peligro que representa la estructura comprometida.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Los fuertes vientos que aún se mantienen en Colón provocaron que un enorme árbol cayera sobre una vivienda donde residen dos familias.
Este incidente dejó a siete personas afectadas, entre ellas tres menores de edad, en la urbe colonense.

El hecho ocurrió en la casa #31, calle 5 de Nuevo Cristóbal.
Según los residentes, el primer reporte se realizó el pasado sábado a las 5:30 de la tarde ante el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), debido al riesgo que representaba el árbol.

No obstante, la situación se agravó cuando, este martes a la 1:00 de la madrugada, el árbol terminó cayendo sobre el inmueble, una vieja estructura que ahora presenta serios daños, dejando a las familias sin condiciones seguras para permanecer en el lugar.

Actualmente, siete personas se encuentran afectadas, incluyendo tres menores de edad, quienes no pueden seguir albergados en la vivienda por el peligro que representa la estructura comprometida.

Se informó que la empresa OLT, a través de un subcontratista de ENSA, se encuentra realizando labores de limpieza en el área, pero las familias afectadas requieren apoyo urgente para alojamiento temporal, alimentos y asistencia social.

Los residentes del área hacen un llamado de emergencia a las autoridades, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Sinaproc y demás instituciones competentes para que brinden una respuesta inmediata ante esta situación que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de varias personas, especialmente de los niños.

Te puede interesar

Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

Ediles de Colón exigen pagos atrasados y se manifiestan en Tesorería Municipal

 Febrero 10, 2026
MINSA suspende cobro de nuevas tasas y deja a la gente en pausa

MINSA suspende cobro de nuevas tasas y deja a la gente en pausa

 Febrero 10, 2026
Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

Colón: siete afectados por caída de árbol sobre vivienda en Nuevo Cristóbal

 Febrero 10, 2026
Basura ya tiene horario fijo de recolección en San Miguelito: tome nota

Basura ya tiene horario fijo de recolección en San Miguelito: tome nota

Febrero 10, 2026
Carnavales disparan reservas: hoteles rozan lleno total en playas y el interior

Carnavales disparan reservas: hoteles rozan lleno total en playas y el interior

 Febrero 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí