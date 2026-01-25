BDA mueve más de B/.46 millones en créditos al celebrar sus 53 años

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), creado mediante la Ley No.13 de 25 de enero de 1973, cumple 53 años de fundación con el firme propósito de fortalecerse como brazo financiero del sector primario del país, apostando por la optimización de recursos, la modernización de puntos de atención y un nuevo modelo de créditos dirigido a micro y pequeños productores.

La reestructuración del BDA está enfocada en brindar financiamiento directo a los productores más pequeños, con el objetivo de incrementar la producción de alimentos mediante su transformación en Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), siguiendo las directrices del presidente de la República, José Raúl Mulino.

El Gobierno Nacional, dentro de su plan de modernización institucional, avanza en este proceso de cambio hacia el IFA, con una visión clara: invertir de forma más inteligente, moderna y sostenible en el futuro del campo panameño.

El panorama para 2026 se presenta alentador para los micro y pequeños productores, con una estimación presupuestaria superior a los 45 millones de balboas, que permitirá alcanzar un 20% más de comunidades a nivel nacional, ampliando el acceso a créditos agropecuarios y fortaleciendo los rubros de mayor demanda del sector.

De acuerdo con informes de la Gerencia de Crédito, el total de préstamos aprobados entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 superó los 46 millones de balboas.

La actividad pecuaria encabezó el financiamiento con un 49%, lo que representa más de 16 millones de balboas desembolsados. En segundo lugar se ubicó la actividad agrícola con un 27%, equivalente a más de 9 millones de balboas, mientras que el 24% restante correspondió a otras actividades, por un monto de 8.1 millones de balboas.

En cuanto a la recuperación de préstamos, las cifras de 2025 fueron positivas, con 37.4 millones de balboas en capital, lo que equivale a un 112.12%, además de 3.5 millones de balboas en intereses.

Cabe destacar que, dentro del proceso de reestructuración hacia el IFA, que será una realidad este año, el BDA logró ahorros operativos por 4.8 millones de balboas en 2025, recursos que fortalecen su capacidad de apoyo al sector agropecuario nacional.