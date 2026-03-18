Bebé, en estado crítico

Una bebé de nueve meses de edad, procedente de la comarca Ngäbe Buglé, se mantiene en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago, luego de ser trasladada el pasado fin de semana con un cuadro grave de salud.

De acuerdo con los informes médicos, la menor ingresó al cuarto de urgencias con un cuadro gastroentérico severo, deshidratación y otras complicaciones, por lo que fue necesario aplicarle maniobras de reanimación para estabilizarla. Actualmente, su condición es reportada como crítica.

La doctora Shirley Reyes, directora médica del centro hospitalario, aclaró que en redes sociales han circulado diversas especulaciones sobre el caso, sin que exista información oficial emitida por el personal de salud. En ese sentido, subrayó que corresponderá a entidades como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el Ministerio Público determinar si existe la posible comisión de algún delito en perjuicio de la niña.

Ante la preocupación generada por la situación, la directora general de la SENNIAF, Lilibeth Cárdenas, se trasladó la tarde de este martes a la ciudad de Santiago para recabar información de primera mano sobre lo ocurrido. La funcionaria manifestó su consternación por la gravedad del caso y reiteró el compromiso de la institución con la protección de la niñez en el país, sin mencionar las posibilidades de alguna aberración en contra de la recién nacida.

Cárdenas indicó que confía en el desarrollo de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público y destacó la importancia de esclarecer los hechos. Asimismo, expresó su inquietud por el aumento de denuncias de abusos contra niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país.