BEI otorgará préstamo de $300 millones para mejorar red eléctrica de Panamá

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció este martes la firma de un préstamo de 300 millones de dólares para la modernización de la red de distribución eléctrica de Panamá.



El acuerdo fue confirmado en una reunión bilateral entre la presidenta del BEI, Nadia Calviño, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, y el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Este préstamo tiene como objetivo fortalecer la alianza entre el BEI, el gobierno de Panamá y el sector empresarial local, enfocándose en el crecimiento sostenible, la acción climática y el desarrollo inclusivo.



En particular, el financiamiento se destinará a las empresas de distribución eléctrica de la región del Medio Oeste chiricano, como Edemeth y Edechi, que son operadas por la empresa Naturgy.

Nadia Calviño destacó que esta iniciativa mejorará la fiabilidad y eficiencia de la red eléctrica nacional, permitirá la conexión de nuevos usuarios, incluidos hogares de bajos ingresos, y fomentará la integración de fuentes de energía renovables distribuidas.



"El Banco Europeo de Inversiones está donde se le necesita. Cerraremos el año con una financiación récord para América Latina y el Caribe, con más de 3.000 millones de euros comprometidos. Panamá es un ejemplo del éxito de esta alianza, donde invertimos en proyectos de alto impacto que mejoran la vida de miles de panameños", afirmó Calviño.

Como parte de su visita a Panamá, la delegación del BEI también recorrerá el Canal de Panamá, una de las infraestructuras más estratégicas del país, cuyo proyecto de ampliación fue parcialmente financiado por el BEI. Además, visitarán la planta de tratamiento de aguas residuales Juan Díaz, cofinanciada por el BEI, que actualmente trata las aguas residuales de aproximadamente 700,000 personas, mejorando la salud pública y la protección del medio ambiente en la región metropolitana.

Reunión con el presidente Mulino y parte de su gabinete

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, quien reafirmó el interés de la Unión Europea (UE) en la economía panameña.

Calviño, en su primer viaje fuera de Europa al frente del BEI, destacó los logros económicos del país, señalando que, en el actual “entorno turbulento”, Panamá “es más importante que nunca para la Unión Europea”.

El BEI, brazo financiero de la UE, busca una estrecha colaboración con Panamá y manifestó su interés de financiar proyectos de gran envergadura, tales como el tren Panamá-David, la interconexión eléctrica con Colombia y otras obras en los sectores de agua potable, transporte y energía.

En una acción que subraya el rol estratégico del país, Calviño anunció que el BEI abrirá una sede regional en Panamá para atender el mercado latinoamericano. La decisión se basa en la apuesta del banco por Panamá, como un “buen ejemplo económico y como un referente logístico”.

La presidenta del BEI también felicitó a Panamá por su salida, en junio de este año, de la lista discriminatoria de la Unión Europea de países de alto riesgo por su régimen contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Calviño calificó este logro como “un mensaje muy importante y potente para la comunidad internacional”.

Por su parte, el presidente Mulino subrayó que su administración ha “puesto orden en las finanzas públicas” y anunció que el presupuesto de 2026 incluirá el mayor presupuesto de inversiones de la historia, alcanzando unos B/.11 mil millones. Estos recursos estarán dirigidos a infraestructuras como carreteras, caminos de producción y puentes. Además, para el rescate de obras abandonadas, sobre todo hospitales, dada su importancia social.

También mencionó el avance y la inversión en la Línea 3 del Metro de Panamá, que mejorará la calidad de vida de más de 400 mil personas que diariamente se movilizan hacia la capital.

Tras el encuentro con el presidente Mulino, la presidenta del BEI se reunió con algunos ministros de Estado, entre ellos, Juan Carlos Orillac (Presidencia), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Fernando Boyd (Salud), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores).