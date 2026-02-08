Nacional - 08/2/26 - 10:05 AM

Panamá se mueve: confianza sube mientras el país enfrenta sus desafíos

Panamá enfrenta los problemas con equipos técnicos sólidos y decisiones estratégicas, evitando improvisar y mostrando resultados concretos.

 

Panamá no espera que los problemas se resuelvan solos. El país se muestra proactivo, con planes claros y acciones concretas que ya se sienten en la calle y en los números. Cinco de cada diez panameños creen que podrán conseguir empleo en los próximos seis meses, y quienes confían en trabajar también confían en poder ahorrar. Todo está conectado.

Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, asegura que esta actitud del país marca la diferencia: “Cuando se actúa con planes y no con excusas, la gente recupera la confianza. Eso es lo que necesitamos para que vuelvan las inversiones y se generen empleos”, dijo.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño, medido entre el 12 y el 20 de enero de 2026, subió 13 puntos respecto a la medición anterior. Arias señala que este salto no es casual: “La confianza crece cuando cesan los cierres de calles y el país se ordena. Eso impulsa la economía y da señales positivas a los inversionistas”, comentó.

No todo es sencillo. Los fallos de inconstitucionalidad sobre los contratos de la mina y los puertos de Balboa y Cristóbal muestran que los desafíos son reales y duros. Pero, Arias subraya que Panamá enfrenta los problemas con equipos técnicos sólidos y decisiones estratégicas, evitando improvisar y mostrando resultados concretos.

En años anteriores, cualquier cambio de gobierno o debate sobre la Caja de Seguro Social afectaba la percepción de los consumidores. Hoy, con menos ruido y mensajes claros del Gobierno y el sector privado, la confianza vuelve a subir y se refleja en la calle, dice.

Arias resalta que esto también genera señales externas: “Los inversionistas, locales y extranjeros, observan que Panamá organiza sus finanzas, proyecta crecimiento y enfrenta los retos con cabeza fría. Eso atrae inversión y empleo”, afirmó. Panamá sigue imperfecta, pero hoy se muestra proactiva, no reactiva, y la confianza se construye paso a paso.

