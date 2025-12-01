Nacional - 01/12/25 - 12:26 PM

¡Bien cabreados! Desorden en pago de la beca del Ifarhu

Los padres fueron citados con un simple: “vengan el lunes que aquí sí se los damos”.

 

Por: Redacción / Cr´tooca -

una marea de padres de familia amaneció haciendo fila en la sede del IFARHU en Changuinola, Bocas del Toro, buscando cobrar las becas atrasadas que no lograron retirar del 17 al 21 de noviembre.

Los padres fueron citados con un simple: “vengan el lunes que aquí sí se los damos”. Sin embargo, muchos de los padres se fueron sin el dinero de la beca, porque no aparecen en el lstado.

Ese hijo no aparecía, no aparecía… y ahora uno viene aquí a ver si por fin logramos cobrar”, lamentó una madre que llevaba horas sin moverse. 

Otra señora, con la paciencia ya gastada, dijo que: “Siempre dicen que es hasta las 3:00 pero este año no sé qué fue lo que pasó. Para la próxima que mejoren, porque esto es un relajo.”

Muchos padres contaron que fueron a la institución a cobrar la semana correspondiente y tampoco estaba el pago.

 “Nos dijeron que viniéramos hoy… y ahora que hay que esperar. Todo el año uno sin poder apoyar al hijo”, dijo un señor claramente agotado.

Otros denunciaron que sus hijos ni siquiera aparecen en la planilla, y que nadie les explica nada. “Aquí estamos a ver si hay suerte. 

Las autoridades del IFARHU no han emitido ningún comunicado sobre el tema mientras hay familias que siguen esperando el cobro y otros aseguran que este año nunca han cobrado 

