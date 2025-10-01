BlackRock prepara compra millonaria de AES: Panamá en la mira

La empresa Global Infrastructure Partners (GIP), filial de fondos de infraestructura del gigante financiero BlackRock, está a punto de cerrar un acuerdo multimillonario para adquirir a AES Corp. por unos $38 mil millones de dólares, incluyendo su deuda, lo que podría generar impactos directos en Panamá.

La compra —una de las más grandes en el sector energético mundial— incluye la deuda de $29 mil millones de AES, superando ampliamente su actual valor bursátil de $9.4 mil millones. Aunque las negociaciones se encuentran en una fase avanzada, aún existe la posibilidad de que se frustren.

Tras conocerse los rumores, las acciones de AES se dispararon más del 16% en Wall Street, reflejando el interés del mercado en la operación.

En Panamá, AES mantiene una fuerte presencia desde 1999, con plantas hidroeléctricas, térmicas y la primera terminal de gas natural licuado (GNL) del país, AES Colón, inaugurada en 2018. Además, el Estado panameño posee el 49% de las acciones, lo que convierte a esta posible venta en un asunto de alto interés nacional.

Expertos advierten que esta adquisición podría acelerar la transición energética del país, un sector en el que AES ha invertido fuertemente ante la creciente demanda de electricidad, especialmente para alimentar los centros de datos impulsados por inteligencia artificial.

Si la operación se concreta, Panamá podría estar ante un cambio estratégico en su matriz energética y en el futuro de una de las empresas más importantes del sector.