Bomberos de Veraguas exigen sanciones contra responsables de incendios

La creciente incidencia de incendios en la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas, ha generado alarma entre las autoridades del Cuerpo de Bomberos.

Advierten que muchos de estos siniestros son provocados por acciones irresponsables de algunas personas.

El coronel Eduardo Cheng, jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Santiago, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se abran investigaciones formales y se apliquen sanciones contra quienes resulten responsables de provocar incendios de cualquier tipo.

Según explicó Cheng, una gran parte de estos incidentes se origina por la quema de basura o la mala práctica de prender fuego a potreros y terrenos sin la debida precaución, acciones que muchas veces se realizan para limpiar predios sin considerar los riesgos que esto representa.

“Hay personas que, por no limpiar adecuadamente sus terrenos, predios o potreros, prefieren prender fuego sin medir las consecuencias, lo que provoca incendios que ponen en peligro a las comunidades y causan daños al medio ambiente”, advirtió el jefe de los bomberos.

El coronel también señaló que cada incendio representa un riesgo para la vida de las personas, además de implicar un desgaste considerable para las unidades de emergencia que deben movilizarse constantemente para controlar las llamas.

Ante esta situación, Cheng reiteró la necesidad de que toda persona vinculada a un incendio sea sometida a un proceso de investigación, con el fin de determinar responsabilidades y frenar estas prácticas que afectan la seguridad de la población y el entorno natural.

Finalmente, el jefe bomberil exhortó a la ciudadanía a evitar la quema indiscriminada y a adoptar prácticas responsables en el manejo de desechos y limpieza de terrenos, recordando que la prevención es clave para evitar tragedias y daños ambientales en la región.