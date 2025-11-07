Bonos panameños repuntan tras avances en diálogo entre el Gobierno y First Quantum Minerals

Los bonos soberanos de Panamá recuperaron terreno en los mercados internacionales, luego de que el presidente José Raúl Mulino confirmara avances en las conversaciones con la minera First Quantum Minerals, propietaria de la mina Cobre Panamá, en Donoso Colón, según información de Bloomberg.

Los bonos panameños en dólares con vencimiento en 2057 subieron más de un centavo por dólar, alcanzando 117.4 céntimos, reflejando una mayor confianza del mercado internacional.

Analistas financieros consideran que este repunte empieza a aliviar la percepción de riesgo país y podría permitir al gobierno acceder a financiamiento externo en mejores condiciones.

Además, fortalece la imagen de Panamá como una economía estable y confiable dentro de la región, en contraste con las tensiones fiscales y políticas que enfrentan otros países latinoamericanos.

No obstante, los inversionistas advierten que el optimismo debe manejarse con cautela, ya que el verdadero impacto dependerá de que las conversaciones con First Quantum Minerals se concreten a un acuerdo duradero.