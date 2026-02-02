Nacional - 02/2/26 - 11:00 AM

Botados del IRHE en 1990 protestan: el Estado no les cumple

Por: Redacción / Crítica -

Un grupo de extrabajadores del IRHE se manifestaron este lunes fuera de la Asamblea Nacional para exigir una cortesía de sala y poder exponer un reclamo que lleva décadas sin respuesta: el pago de lo que el Estado le adeudan. 

El grupo, representado por Luis Antonio Batillo Grande, recordó que han pasado 25 años desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les dio la razón, sin que el Estado panameño cumpla. 

También subrayaron que ya suman 35 años desde los despidos ocurridos en 1990, tras la aplicación de la Ley 25.

Batillo explicó que desde octubre pasado solicitaron formalmente una cortesía de sala ante el presidente de la Asamblea o la Comisión de Trabajo, pero no han recibido respuesta. 

Nos dijeron que estaban en vacaciones, luego que empezaba el nuevo periodo, y hasta hoy no hay comunicación oficial”, señaló.

El caso involucra a unos 270 trabajadores, en su mayoría del extinto IRHE. El fallo de la Corte determinó que los despidos fueron arbitrarios y ordenó al Estado reintegrar o indemnizar, además de pagar salarios caídos y daños.

Muchos de los afectados hoy son adultos mayores. Algunos han fallecido esperando una solución. 

