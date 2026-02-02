Nacional - 02/2/26 - 12:18 PM

Fuertes brisas, oleajes y lluvias siguen azotando a Colón

En las comunidades de Miramar, María Chiquita en la Costa Arriba de Colón, casco de la ciudad y la ruta hacia la Costa Abajo de Colón, han reportado el desprendimiento de techos.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Lluvias acompañadas de fuertes vientos es lo que se vivió este lunes en varias partes de la provincia de Colón, en medio del mal tiempo que impera en la costa atlántica.

Este lunes, una casa perdió el techo en la comunidad de Villa Liriola en el corregimiento de Cativá.

Los ocupantes de la residencia relataron que a eso de las 3:00 a.m., se escuchó primero un gran ruido, y de repente el techo se voló todo, en medio de la desesperación de salir de la vivienda.

Por otro lado, se informó que una mata de plátano le cayó encima a un taxi, producto de las intensas lluvias en esta misma población.

Ante esta situación, José Murillo, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que en la provincia se presenta una fuerte brisa, además de oleajes, lluvias adversas.

Detalló que en las comunidades de Miramar, María Chiquita en la Costa Arriba de Colón, casco de la ciudad y la ruta hacia la Costa Abajo de Colón, han reportado el desprendimiento de techos.

Te puede interesar

ANTAI castiga nepotismo en la UNACHI: 28 funcionarios sancionados

ANTAI castiga nepotismo en la UNACHI: 28 funcionarios sancionados

 Febrero 02, 2026
Salida de operador chino no afecta licitación de dos nuevos puertos del Canal

Salida de operador chino no afecta licitación de dos nuevos puertos del Canal

 Febrero 02, 2026
Fuertes brisas, oleajes y lluvias siguen azotando a Colón

Fuertes brisas, oleajes y lluvias siguen azotando a Colón

 Febrero 02, 2026
Histórico: el crucero más grande cruza el Canal y marca nuevo récord

Histórico: el crucero más grande cruza el Canal y marca nuevo récord

 Febrero 02, 2026
Vigilan precios de útiles y uniformes escolares para que no metan goles

Vigilan precios de útiles y uniformes escolares para que no metan goles

Febrero 02, 2026

Indicó que hay un aviso de vigilancia que es hasta el 4 de febrero, pero puede extenderse, por lo que se mantendrá monitoreo y se le avisará a la comunidad.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX