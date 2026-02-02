Fuertes brisas, oleajes y lluvias siguen azotando a Colón

Lluvias acompañadas de fuertes vientos es lo que se vivió este lunes en varias partes de la provincia de Colón, en medio del mal tiempo que impera en la costa atlántica.

Este lunes, una casa perdió el techo en la comunidad de Villa Liriola en el corregimiento de Cativá.

Los ocupantes de la residencia relataron que a eso de las 3:00 a.m., se escuchó primero un gran ruido, y de repente el techo se voló todo, en medio de la desesperación de salir de la vivienda.

Por otro lado, se informó que una mata de plátano le cayó encima a un taxi, producto de las intensas lluvias en esta misma población.

Ante esta situación, José Murillo, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que en la provincia se presenta una fuerte brisa, además de oleajes, lluvias adversas.

Detalló que en las comunidades de Miramar, María Chiquita en la Costa Arriba de Colón, casco de la ciudad y la ruta hacia la Costa Abajo de Colón, han reportado el desprendimiento de techos.

Indicó que hay un aviso de vigilancia que es hasta el 4 de febrero, pero puede extenderse, por lo que se mantendrá monitoreo y se le avisará a la comunidad.