Histórico: el crucero más grande cruza el Canal y marca nuevo récord

El Canal de Panamá vivió este lunes un día poco común. Por sus esclusas transitó el Disney Adventure, buque de pasajeros más grande que haya cruzado la vía interoceánica. Un hito que quedó registrado como nuevo récord, confirmado por el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez.

Se trata de un crucero con capacidad para más de 6,700 pasajeros y una tripulación cercana a 2,500 personas. En total, casi 10 mil personas a bordo. El tránsito se dio sin incidentes, bajo lluvia, una condición que Vásquez recordó como clave para que el Canal siga operando con normalidad.

El administrador destacó que este paso histórico ocurre a casi diez años de la ampliación del Canal, un periodo marcado por retos como sequías, pandemia y presiones internacionales.

Aun así, aseguró que la operación se ha mantenido de forma continua, gracias al trabajo de los canaleros y al manejo responsable de la vía.

Durante la conversación, Vásquez también se refirió a temas portuarios. Explicó que la ACP da acceso a los puertos a través de los canales de aproximación, pero que la administración de esos puertos es una actividad independiente. Indicó que el Canal mantiene conversaciones sobre el tema, mientras avanza en sus propias iniciativas para terminales en el Pacífico y el Atlántico.

Sobre nuevos proyectos, confirmó que el Canal relanzó un pliego de precalificación, un paso previo para que empresas interesadas puedan participar en futuras licitaciones. Este proceso, dijo, permite luego un diálogo técnico antes de definir el pliego final de cargos.

En cuanto a Río Indio, Vásquez reiteró que el avance del proyecto depende del diálogo con las comunidades. Señaló que la participación comunitaria es clave y que se deben cumplir todos los pasos antes de tomar decisiones, para evitar problemas más adelante.

El tránsito del crucero dejó otra imagen que llamó la atención. Una maniobra precisa, con el buque pasando muy cerca de las esclusas sin rozarlas. Para Vásquez, eso refleja el nivel y la experiencia de los profesionales panameños que operan el Canal, incluso bajo lluvia.



