Salida de operador chino no afecta licitación de dos nuevos puertos del Canal

La anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos en torno al Canal de Panamá no afecta el proceso de licitación para la construcción de dos nuevas terminales, aseguró este lunes el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el jueves pasado “inconstitucional” el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), ubicados en los alrededores del Canal.

“Las decisiones que ha tomado el Gobierno central y la Corte Suprema de Justicia, nosotros las recibimos tal como surgieron. Eso no ha interrumpido el proceso que estamos realizando para sacar una licitación para la concesión de dos puertos terminales, uno en Telfers (Caribe) y el otro en Corozal (Pacífico)”, explicó Vásquez a periodistas.

La concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, dos de los cinco que existen en torno al Canal, es gestionada por el Gobierno central a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá de forma transitoria la operación de ambas terminales.

La filial de Maersk estará al frente de los puertos hasta que concluya una nueva licitación “abierta y transparente”, según confirmó el presidente José Raúl Mulino, quien garantizó la continuidad operativa de ambas instalaciones. En 2025, los puertos movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total de los cinco puertos que operan en torno al Canal.

El Canal de Panamá, ente autónomo del Estado, avanza en su incursión en el negocio portuario y lanzó el viernes pasado el proceso de licitación de los nuevos puertos de Telfers y Corozal, que requerirán una inversión de 2.600 millones de dólares, además de un gasoducto estimado en al menos 4.000 millones de dólares.

Los Pliegos de Precalificación, publicados en el sitio web del Canal, detallan los requisitos para participar en estos procesos de licitación, informó la administración del Canal en un comunicado oficial.

“Una vez se formalice el interés de participación, se sostendrán conversaciones con los precalificados para definir el pliego final, que podría publicarse a mediados de este año. El proceso tomaría entre cinco y seis meses, con una licitación final prevista para inicios de 2027”, detalló Vásquez.

Concesión anulada

El contrato de 1997, que otorgó la concesión por 25 años de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company, junto con sus adendas y la prórroga automática de 2021, fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal panameño.

El fallo responde a dos demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general Anel Flores, quien argumentó la existencia de términos lesivos para el Estado.

“Es palpable el desequilibrio contractual, visible en los privilegios concedidos a la empresa y en la ausencia de una contraprestación justa para el Estado”, señala la sentencia citada por la prensa local.

Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte del acuerdo de compra venta de más de 40 terminales, valorado en cerca de 23.000 millones de dólares, alcanzado en 2025 entre CK Hutchison y un consorcio liderado por BlackRock, operación que fue frenada por China en medio de tensiones geopolíticas con Estados Unidos.