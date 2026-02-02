ANTAI castiga nepotismo en la UNACHI: 28 funcionarios sancionados

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) metió lupa en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y el resultado fue claro.

Veintiocho funcionarios terminaron sancionados tras una investigación por nepotismo que arrancó a finales de 2024, luego de denuncias que pusieron el tema en la palestra pública.

El proceso no nació de una queja puntual. La ANTAI actuó de oficio y revisó a fondo la situación administrativa y laboral de 86 servidores públicos, verificando nombramientos, cargos y posibles vínculos familiares dentro de la institución.

La revisión apuntó a relaciones que la ley prohíbe, sobre todo cuando hay control, supervisión o poder de decisión entre parientes.

La investigación se sustentó en el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, que prohíbe que familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad trabajen juntos en una misma entidad pública, especialmente si uno influye en el otro.

Tras el análisis, la ANTAI recomendó la destitución de 15 funcionarios, ubicados en distintos niveles jerárquicos de la UNACHI. Además, 12 servidores fueron sancionados con una multa del 50% de un salario mensual, mientras que dos funcionarias recibieron una sanción equivalente al 10% de su salario.

El caso no se cierra ahí. La entidad informó que mantiene investigaciones abiertas contra unos 40 funcionarios más de la UNACHI, cuyos expedientes siguen bajo revisión y aún no tienen decisión final.

Desde la ANTAI dejaron el mensaje directo: las pesquisas continúan y no se permitirá que prácticas contrarias a la ética pública se normalicen dentro de las instituciones del Estado.