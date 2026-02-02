Vigilan precios de útiles y uniformes escolares para que no metan goles

Con el año escolar a la vuelta de la esquina, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) arrancó su primer monitoreo de precios en artículos escolares.

La revisión incluyó uniformes, calzados y útiles, que ya empiezan a moverse fuerte en los comercios de la ciudad.

La idea es clara: que la gente conozca cuánto cuestan las cosas antes de comprar.

El trabajo lo hicieron funcionarios del Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV), que recorrieron varios puntos comerciales.

Pasaron por Albrook Mall, el centro de San Miguelito, incluida Gran Estación, y también por los centros comerciales de Los Andes y Los Pueblos. Ahí tomaron nota directa de lo que se está vendiendo y a qué precio.

Durante el recorrido se encontró una amplia diferencia de precios entre productos similares. Por eso, la Acodeco decidió publicar el monitoreo completo en su página web, para que los consumidores puedan comparar antes de sacar la billetera.

Los datos están disponibles en el sitio oficial de la institución.

La entidad recordó que los precios recopilados responden a la libre oferta y demanda y solo aplican a los locales visitados en ese momento. No es una lista fija ni obligatoria, sino una referencia real del mercado actual.

El resumen general de los productos monitoreados acompaña el informe divulgado.

Finalmente, la Acodeco hizo un llamado a la ciudadanía a comparar precios, exigir factura y revisar la calidad de lo que compran. Medidas sencillas que, según la institución, ayudan a cuidar la economía familiar en una temporada donde los gastos se disparan.



