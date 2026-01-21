Boyd Galindo pide freno y lupa al plan que extiende horarios en centros de salud

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, pidió ponerle cabeza fría al Proyecto de Ley 19, que busca ampliar los horarios de atención en los centros de salud del MINSA.

Dijo que no se puede aprobar algo así a la ligera. Para él, antes de extender horarios de forma general, hay que revisar si de verdad hace falta y, sobre todo, si se cuenta con los recursos para sostenerlo sin improvisaciones.

Boyd Galindo recordó que hoy existen 120 instalaciones del Ministerio de Salud con horario extendido en todo el país. No es al azar.

Ese esquema se aplica según la realidad de cada región, corregimiento y distrito, pensando en las zonas donde la gente necesita atención después del horario laboral. Por eso insiste en que no todo Panamá requiere el mismo modelo.

“El proyecto es bueno, pero hay que ordenarlo”, soltó el ministro sin rodeos. Explicó que cualquier ampliación debe venir acompañada del respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin presupuesto, advirtió, la ley se quedaría en papel y no en atención real para los pacientes.

Durante el primer debate, el MINSA ya había metido mano al proyecto. Propuso cambios para que la extensión de horarios no sea automática, sino basada en necesidades concretas.

La idea es que cada región decida según su población, su personal disponible y su capacidad instalada, sin forzar turnos que no se pueden cubrir.

Aun así, el ministerio dejó claro que la intención no es cerrar puertas. La meta es que en cada región de salud exista, al menos, un centro de atención primaria con horario extendido.

Que la gente tenga dónde ir. Pero que se haga con planificación, recursos y sin promesas que después no se puedan cumplir.