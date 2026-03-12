Talas furtivas afectan ecosistema y dos importantes fuentes hídricas en Herrera

Un nuevo golpe contra el ambiente fue detectado dentro de la Reserva Forestal El Montoso, en la provincia de Herrera, donde al menos 1.5 hectáreas de bosque fueron taladas ilegalmente.

La acción ilegal provocó daños directos al ecosistema y afectaciones a dos importantes fuentes hídricas que nacen dentro de esta importante área protegida, entre ellas el río La Villa, principal fuente de agua de las provincias de Herrera y Los Santos.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje de monitoreo y vigilancia realizado por guardaparques de la reserva, en conjunto con unidades de la Policía Ambiental.

Estos funcionarios ingresaron al sector de Los Caranganos, corregimiento de Chepo, y encontraron una zona intervenida donde la cobertura boscosa había sido eliminada.

Lo que más preocupa a las autoridades es que la tala se realizó en un bosque secundario que llevaba alrededor de 10 años en proceso de regeneración natural, lo que representa un retroceso significativo en la recuperación del ecosistema.

De acuerdo con Saturnino Aizprúa, jefe de la Reserva Forestal El Montoso, en el área afectada predominaban especies nativas de gran valor ecológico, entre ellas nance, malagueta, espavé, negro y almendro de río, árboles fundamentales para la biodiversidad del lugar y para la protección natural de las fuentes de agua.

Durante la inspección, el personal técnico también confirmó que la intervención ilegal provocó afectaciones a dos nacientes de agua, lo que genera preocupación por el impacto que este tipo de acciones puede tener en el equilibrio ambiental y en los recursos hídricos que abastecen a comunidades cercanas.

Tras el descubrimiento, los funcionarios procedieron con el levantamiento de información técnica en campo, paso necesario para documentar la magnitud del daño ambiental y sustentar las acciones legales correspondientes.

Hasta ahora, no se ha logrado ubicar a los responsables de la tala, pese a las labores de inspección y seguimiento realizadas en el área.

No obstante, las autoridades confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones para identificar a los infractores.

El caso será llevado ante el Ministerio Público, donde se presentará la denuncia formal por los daños causados dentro de esta área protegida, conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente.