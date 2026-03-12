Incendio destruye restaurante cerca del aeródromo Rubén Cantú

Un incendio registrado en horas del mediodía destruyó en su totalidad el restaurante La Molienda de Veraguas, ubicado a orillas de la vía Interamericana, cerca del aeródromo Rubén Cantú, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes trabajaron para sofocar las llamas; sin embargo, a pesar de la rápida intervención de los bomberos, la estructura fue consumida completamente por el fuego.

Afortunadamente, las personas que se encontraban laborando dentro del restaurante lograron salir a tiempo, por lo que no se reportaron heridos ni víctimas fatales, informaron fuentes del organismo de emergencia.

El coronel Eduardo Cheng, jefe del Cuerpo de Bomberos en la provincia de Veraguas, indicó a este medio que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el incendio.

Cheng también reveló que durante la jornada del día anterior las unidades bomberiles realizaron nueve salidas para atender incendios, la mayoría de ellos relacionados presuntamente con la irresponsabilidad de las personas que prenden fuego a masa vegetal o basura con la excusa de limpiar terrenos.

El jefe de los bomberos advirtió que en muchos casos estas quemas se salen de control y terminan generando afectaciones a viviendas, comercios y áreas cercanas, poniendo en riesgo la vida de las personas y causando pérdidas materiales.

Ante esta situación, varios residentes de la provincia de Veraguas que han resultado perjudicados por incendios recientes consideran necesario que el Ministerio de Ambiente informe públicamente cuántas personas enfrentan procesos o sanciones por este tipo de prácticas, ya que aseguran que las quemas continúan registrándose y ponen en peligro a la población sin que aparentemente haya consecuencias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la quema de basura o vegetación, especialmente en temporada seca, debido al alto riesgo de propagación del fuego.