Buscan contacto con 10 panameños detenidos en Cuba

Panamá ha intentado comunicarse con los diez panameños arrestados en Cuba, acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla, delito que puede ser castigado con hasta 8 años de cárcel, informó este miércoles el canciller Javier Martínez-Acha.

“En los últimos días hemos intentado tener comunicación con los diez ciudadanos”, afirmó el canciller durante un acto oficial. Detalló que la representación diplomática panameña en la isla se acercó a la Cancillería cubana y a las instancias judiciales para conocer el tipo penal que se les está aplicando.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino aseguró que brindará todo el apoyo consular y legal a los detenidos, respetando los procedimientos internos de Cuba. “Cuba alega que se violaron artículos de su Código Penal. Eso tiene que ser demostrado en un proceso”, expresó Martínez-Acha.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el lunes del arresto de los diez panameños, acusados de realizar supuestas pintadas críticas contra el Gobierno y el sistema político en La Habana.

Según la acusación, las pintadas estaban fechadas el 28 de febrero y contenían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y mensajes de respaldo a Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer, en referencia al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

El Minint indicó que los detenidos fueron captados en Panamá, donde residen, para confeccionar letreros con contenido considerado subversivo y que supuestamente recibirían entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.