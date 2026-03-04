Nacional - 04/3/26 - 04:21 PM

Buscan contacto con 10 panameños detenidos en Cuba

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino aseguró que brindará todo el apoyo consular y legal a los detenidos,

 

Por: Redacción / EFE -

Panamá ha intentado comunicarse con los diez panameños arrestados en Cuba, acusados de propaganda contra el Gobierno de la isla, delito que puede ser castigado con hasta 8 años de cárcel, informó este miércoles el canciller Javier Martínez-Acha.

“En los últimos días hemos intentado tener comunicación con los diez ciudadanos”, afirmó el canciller durante un acto oficial. Detalló que la representación diplomática panameña en la isla se acercó a la Cancillería cubana y a las instancias judiciales para conocer el tipo penal que se les está aplicando.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino aseguró que brindará todo el apoyo consular y legal a los detenidos, respetando los procedimientos internos de Cuba. “Cuba alega que se violaron artículos de su Código Penal. Eso tiene que ser demostrado en un proceso”, expresó Martínez-Acha.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el lunes del arresto de los diez panameños, acusados de realizar supuestas pintadas críticas contra el Gobierno y el sistema político en La Habana.

Según la acusación, las pintadas estaban fechadas el 28 de febrero y contenían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y mensajes de respaldo a Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer, en referencia al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

El Minint indicó que los detenidos fueron captados en Panamá, donde residen, para confeccionar letreros con contenido considerado subversivo y que supuestamente recibirían entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.

Te puede interesar

Buscan contacto con 10 panameños detenidos en Cuba

Buscan contacto con 10 panameños detenidos en Cuba

Marzo 04, 2026
Más panameños sin trabajo: tasa escala a 10,4 %

Más panameños sin trabajo: tasa escala a 10,4 %

 Marzo 04, 2026
Gasolina aumenta desde el viernes. La guerra nos jodió un poquito... por ahora

Gasolina aumenta desde el viernes. La guerra nos jodió un poquito... por ahora

 Marzo 04, 2026
Traslado de 10 jóvenes permite retomar actividades en Hogar María Auxiliadora

Traslado de 10 jóvenes permite retomar actividades en Hogar María Auxiliadora

 Marzo 04, 2026
¡Cruceros a repararse en Barú! Royal quiere dique y proyecta 800 empleos

¡Cruceros a repararse en Barú! Royal quiere dique y proyecta 800 empleos

 Marzo 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora