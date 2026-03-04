Más panameños sin trabajo: tasa escala a 10,4 %

La tasa de desempleo crece y se sitúa en 10,4 % en Panamá. Ciudad de Panamá, 4 mar (EFE).- La tasa de desempleo en Panamá se ubica en 10,4 %, informó este miércoles la Contraloría General, lo que supone un aumento frente al 9,5 % que registró el indicador hasta octubre de 2024, la medición anterior.

En una breve nota de prensa, la Contraloría panameña se limitó a indicar que "la tasa de desempleo se ubicó en 10,4 %", al informar que "entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 27.547 personas más encontraron empleo, alcanzando un total de 1.968.748 trabajadores, un crecimiento de 1,4 %".

"Además, 45.469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, lo que refleja mayor confianza y participación en la actividad económica", agregó un comunicado oficial del ente contralor.

La información oficial no precisó la tasa de informalidad, que para octubre de 2024 era de 49,3 %.

Analistas locales ya habían adelantado que el desempleo había superado el 10 %, alimentado no solo por la lentitud de la economía en los sectores que generan grandes cantidades de empleo en Panamá, sino también por crisis como la del sector bananero en el 2025, donde 6.500 personas perdieron su trabajo a raíz de una huelga sindical en rechazo a la reforma de la seguridad social.

Si bien la tasa de desempleo del 10,5 % "representa un reto, el aumento en la población económicamente activa indica que más personas están saliendo a buscar oportunidades, lo cual es una señal de dinamismo", señaló la Contraloría este miércoles en su comunicado.

"Los resultados muestran una economía en proceso de ajuste y transformación, con sectores que están creciendo y generando oportunidades reales. El reto ahora es consolidar este dinamismo, fortalecer la formalización y convertir el crecimiento sectorial en más empleos sostenibles para todos", añadió la misiva.