Buscan fortalecer la prevención de la explotación sexual en Colón

La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES) instaló en la provincia de Colón la Subcomisión Espejo, un espacio dirigido a la prevención y a reforzar la protección de las víctimas de explotación sexual en todas sus formas.

La sesión de instalación fue presidida por Dilsa Donado, Fiscal Superior, quien destacó la importancia de unir esfuerzos entre autoridades locales, organizaciones sociales y la comunidad para enfrentar de manera integral una problemática que afecta tanto a personas menores de edad como a adultos, con especial impacto en las poblaciones más vulnerables.

Durante el acto, se aprobó por unanimidad el Plan de Acción Provincial, que establece estrategias preventivas específicas para Colón.

Además, quedó conformada la mesa técnica, encargada de evaluar proyectos y dar seguimiento a iniciativas locales que contribuyan a la prevención y atención de víctimas de explotación sexual.

Por su parte, Armando Prado, Secretario Ejecutivo de CONAPREDES, informó que entre 2023 y lo que va de 2025, la Procuraduría General de la Nación ha recibido más de 21 mil denuncias por delitos sexuales, de las cuales un 5% corresponden a Colón, es decir, más de mil casos.

En estos, el 82% de las víctimas son mujeres y el 77% son personas menores de edad, lo que refleja la urgencia de redoblar esfuerzos de prevención, protección y atención para todas las personas afectadas.