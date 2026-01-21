Buscan gente pa’ trabajar en cuatro provincias del país
Las plazas ya se encuentran activas en el sistema. La postulación se realiza directamente en línea.
El Mitradel informó que hay nuevas vacantes de empleo disponibles en distintas provincias del país mediante la plataforma Empleos Panamá.
Las oportunidades están dirigidas a personas con perfiles operativos, técnicos, administrativos y del sector salud.
Estas son las oportunidades de empleo:
Provincia de Colón:
COORDINADOR DE OPERACIONES: Ejecutar, coordinar y dar seguimiento de cada embarque desde su inicio hasta completar el ciclo. Estudios universitarios y conocimiento en facturación.
MERCADERISTA: Responsable de la buena rotación en los mercados, cumplir con ruta asignada. Contar con carné blanco y verde y experiencia previa.
Provincia de Coclé:
SUPERVISOR DE BODEGA: Controlar las operaciones de la bodega, asegurando el correcto almacenamiento, despacho y control de inventarios de productos terminados y materiales. Experiencia en logística y manejo de inventarios y ambos carné de salud.
Provincia de Panamá Oeste:
VENDEDOR-CONDUCTOR: Realizar gestión de ventas, entrega y visita a los clientes que se encuentren programados en la ruta diaria. Contar con carné de salud y licencia tipo D o F.
OFICINISTA ADMINISTRATIVA: Apoyar en tareas administrativas generales en el departamento de contabilidad. Estudios universitarios o técnicos en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
Provincia de Panamá:
ELECTROMECÁNICO: Determinar fallas en los equipos, realizar mantenimientos preventivos y correctivos. Carrera técnica, conocimientos en mecánica y electricidad automotriz.
SUPERVISOR DE MECÁNICA: Programar, supervisar y ejecutar labores de mantenimiento de equipos. Mecánico con experiencia en reparaciones de equipos diésel, automotriz, entre otros.
VENDEDOR: Ofrecer los productos del catálogo, cerrar ventas contado, crédito o electrónicamente, crear pedidos y dar seguimiento. Bachiller con experiencia en puestos similares.
CONDUCTOR – LICENCIA “H”: Gestión de cobros y despacho, manipulación física de cilindros durante las operaciones de reparto. Licencia tipo H, experiencia en conducción y distribución de productos, facilidad numérica.
MERCADEO Y PUBLICIDAD: Realizar llamadas a clientes para ofrecer servicios, agendar citas para vendedores y buscar nuevos clientes. Experiencia previa y conocimiento en creación de flyer y brochure.
ESPECIALISTA EN VENTAS: Llevar cartera y darle seguimiento hasta cerrar la venta, incrementar las ventas. Experiencia previa y auto propio.
INSTRUMENTISTA QUIRÚRGICO: Asistir y brindar soporte técnico durante los procedimientos quirúrgicos programados por la compañía, brindar asesoría técnica sobre el uso de insumos y equipos médicos. Técnico en instrumentación quirúrgica, experiencia en asistencia en quirófano.
REPRESENTANTE DE VENTAS ORTOPEDIA: Implementar y ejecutar la estrategia de mercadeo para la línea de ortopedia, gestionar relaciones comerciales con especialistas, ortopedistas y tomadores de decisión. Profesional en instrumentación quirúrgica, enfermería o carreras afines, experiencia en comercialización de productos de ortopedia.
ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Planificar, organizar, priorizar y manejar recursos, procedimientos y protocolos para lograr objetivos específicos. Licenciatura en administración de empresas, finanzas, secretariado o carreras afines, dominio del idioma español e inglés nivel intermedio.
VENTAS – OFICINA: Resolver quejas del cliente, responder, registrar llamadas en sistema, recibir ventas de las rutas y cotejar con el sistema. Experiencia en puestos similares, conocimiento en caja de facturación.
TÉCNICO DE REFRIGERACIÓN: Verificar daños y reparar equipos en planta o donde el cliente, levantar informe diario al jefe inmediato y cumplir tareas asignadas. Licencia tipo D, carné de salud vigente y conocimiento en gases refrigerantes, especialmente amoníaco.
ESPECIALISTA EN PREPARACIÓN DE COLOR AUTOMOTRIZ: Realizar igualaciones de color automotriz asegurando la conformidad y satisfacción del cliente, cumplir con el estándar mínimo de colores diarios asignados. Experiencia en preparación e igualación de color automotriz.
GERENTE DE CALIDAD DISEÑO Y AUDITORÍA: Dar seguimiento al plan de gestión de calidad del diseño del contratista y supervisar el desempeño de contratistas o consultores de diseño. Estudios universitarios, líder ISO 9001 o auditor interno, experiencia en puesto similar.
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE COMPRAS: Planificar, coordinar y controlar el proceso de compras, asegurando el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, optimizando costos y garantizando la calidad. Título universitario en farmacia, administración, logística o carreras afines. Experiencia en procesos de compras, estadísticas, contabilidad de costos y control de inventarios.
FARMACÉUTICO: Garantizar el uso seguro, eficaz y racional de medicamentos en pacientes ambulatorios, mediante la validación, dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. Licenciatura en farmacia con idoneidad.