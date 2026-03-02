Cae alias “Pantera”, presunto enlace del Clan del Golfo en Panamá

Alias “Pantera”, el panameño señalado como uno de los pesos pesados del Clan del Golfo, fue enviado a prisión preventiva ayer domingo tras ser aprehendido en el sector de Chepo con paquetes de presunta droga.

El supuesto narcotraficante fue presentado ante un juez de garantías, quien ordenó su detención provisional por el delito de posesión agravada de drogas, luego de que la fiscalía presentara los elementos de convicción suficientes.

El Operativo en Las Margaritas de Chepo

La captura se dio durante una operación estratégica de la Dirección de Antinarcóticos, Inteligencia y el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (GRIM), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

En el sector de Las Margaritas de Chepo, agentes del Senafront (Servicio Nacional de Fronteras) interceptaron un taxi sospechoso donde hallaron dos paquetes rectangulares de presunta cocaína. En el vehículo viajaban tres personas, entre ellas el objetivo de alto perfil.

Vínculos con el Narcotráfico Internacional

Alias “Pantera” ha sido objeto de investigación desde el año 2015 por su presunta participación en actividades ilícitas. Según informes de inteligencia, mantenía una relación sentimental con una ciudadana colombiana, quien habría sido la pieza clave para establecer nexos operativos con el Clan del Golfo en Colombia.

Se le vincula además con conexiones directas con líderes de las líneas de transporte de dicho grupo criminal para el movimiento de sustancias ilícitas a través del istmo.

Historial Criminal en Colón y Chiriquí

Con el paso de los años, el sospechoso presuntamente expandió su influencia en provincias críticas como Colón y Chiriquí. A la fecha, se le atribuyen más de 10 casos penales, incluyendo decomisos de droga que superan la tonelada de cocaína, consolidándose como una figura relevante en el mapa del crimen organizado en Panamá.