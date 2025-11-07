¡Caen más “vivos” en los corredores!

Decenas de conductores fueron sorprendidos hoy, una vez más, durante un nuevo operativo conjunto entre ENA Panamá y la ATTT, realizado en el corredor Norte, a la altura del peaje de Tinajitas.

Los inspectores no tuvieron descanso: autos sin placa, sin sticker de Panapass, licencias vencidas, placas ocultas, e incluso conductores con deudas de miles de dólares en tránsitos por los corredores fueron detectados en esta redada sorpresa.

Según un portavoz de ENA Panamá, este es el tercer operativo que se realiza en menos de un mes… y no será el último.

“Los operativos continuarán a cualquier hora y cualquier día, en las diferentes casetas de los tres corredores. Si no quiere que se lleven su auto en grúa y le impongan boletas, le recomendamos no pasar sin saldo o con saldo negativo”, advirtió la fuente.

Durante la jornada, ENA instaló mesas de atención para morosos, donde los conductores con altas deudas pudieron hacer arreglos de pago iniciando con el 20% de la deuda total. Tras reconocer el monto pendiente, se estableció un cronograma de pagos con fechas definidas para saldar las cuentas con la entidad.

Este operativo forma parte de una serie de acciones continuas que ya se han realizado en las casetas de Atlapa, Ciudad Radial y nuevamente en Tinajitas, donde cientos de infractores han sido detectados en las últimas semanas.

Desde ENA recordaron que los fondos recaudados por el cobro de peajes se reinvierten en obras públicas, como rehabilitación de infraestructura, ampliaciones y mejoras de accesos en los corredores.

Mientras tanto, los operativos seguirán al pie del volante, y los “vivos” que intenten burlar el sistema podrían terminar viendo su auto partir en grúa rumbo al depósito.

Moraleja: si no tienes saldo… ¡mejor no pases! 🚗💥