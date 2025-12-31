Calle Abajo de Las Tablas vibra con práctica de tonadas previo a Carnaval

Panamá- La tuna de Calle Abajo de Las Tablas vivió anoche una animada práctica de tonadas en el parque Porras, a la altura de la entrada de Punta Fogón, donde seguidores y simpatizantes se dieron cita para sentir de cerca el ambiente previo a recibir el Año Nuevo y los Carnavales 2026.

La jornada estuvo marcada por la música, el entusiasmo y el tradicional baile con Darío Piti, que puso a gozar a los presentes y reafirmó el espíritu festivo que caracteriza a esta emblemática tuna tableña.

Las actividades continúan hoy con la apertura del esperado paseo de reinas, quienes recorrerán las calles en carros alegóricos, acompañadas por las tunas de carnaval, en una muestra de colorido, tradición y rivalidad sana que anuncia la llegada de la máxima fiesta del país.

Con estas celebraciones, Calle Abajo de Las Tablas reafirma su compromiso con la cultura, la música y la alegría que distinguen al Carnaval tableño