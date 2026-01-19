Nacional - 19/1/26 - 12:33 PM

Camacho denuncia corrupción en el MP y critica nuevas pruebas de Odebrecht

Por: Redacción / Crítica

El diputado Luis Eduardo Camacho volvió a apuntar al Ministerio Público, asegurando que la justicia está siendo manipulada en el caso Odebrecht.

Camacho calificó la situación como “la peor de las formas de corrupción” y aseguró que la institución necesita una limpieza urgente para sacar a los funcionarios que, según él, han politizado y mercantilizado la justicia.

El diputado criticó la reciente presentación de supuestas “nuevas pruebas” provenientes de Estados Unidos.

Según Camacho, muchos de esos documentos ya estaban en el expediente, varias fueron anuladas en Brasil y, además, no cumplen con los requisitos básicos para tener validez legal, como traducciones certificadas al español por profesionales reconocidos.

Por ahora, los documentos solo cuentan con el sello del propio Ministerio Público.

El mensaje de Camacho refleja la preocupación sobre la transparencia de la institución y plantea dudas sobre cómo se están manejando los procesos judiciales en casos de alto impacto como Odebrecht.

