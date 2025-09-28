Cámara de Comercio: Hay que invertir en lo que funciona

Cámara de Comercio exige invertir en lo que funciona: “No podemos castigar a quienes hacen las cosas bien”

Ciudad de Panamá, 28 de septiembre de 2025 – El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Alberto Arias, lanzó un fuerte mensaje al Gobierno en su columna semanal: el Estado debe priorizar el presupuesto nacional en instituciones que demuestran resultados concretos, en lugar de recortar fondos a proyectos que están transformando vidas.

“El presupuesto no puede ser solo una lista de cifras, tiene que ser un instrumento para mejorarle la vida a la ciudadanía”, advirtió Arias, señalando que la inversión pública debe concentrarse en sectores clave como la educación, la salud y la seguridad, y no en gastos “superfluos e innecesarios” que poco aportan al país.

El dirigente empresarial puso como ejemplo el trabajo que realiza el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), donde recientemente se celebró el Congreso de Emprendimiento con la participación de más de 500 emprendedores. “El ITSE no es un centro educativo más; es una plataforma de oportunidades que está cumpliendo con lo que promete”, sostuvo.

Arias destacó que los resultados hablan por sí solos: “De cada diez muchachos que se gradúan, ocho consiguen empleo, uno emprende y otro decide continuar estudios superiores”. A su juicio, estas cifras son la prueba de que los recursos destinados a la educación técnica se traducen en movilidad social, productividad y esperanza para cientos de familias panameñas.

Por ello, el presidente de la CCIAP criticó los recortes presupuestarios que enfrenta el ITSE: “No podemos castigar a quienes están haciendo las cosas bien. Si hay que ajustar, hagámoslo, pero que los recortes no caigan sobre las prioridades de la sociedad”.

Además, insistió en que el país debe revisar con lupa en qué se gasta el dinero público. “Sabemos que año tras año aparecen partidas para gastos innecesarios. Si hay que apretar, empecemos por ahí, no por la educación técnica que forma jóvenes y genera empleo”, puntualizó.

Arias concluyó que cuidar el presupuesto de instituciones exitosas como el ITSE “no es un gasto más, es una inversión para el presente y el futuro de Panamá”.