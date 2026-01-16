Vida - 16/1/26 - 01:56 PM

'Há-bla-lo', libro diseñado para reforzar y complementar la Línea 147

El libro, que fue lanzado hoy por el Mides, emplea un lenguaje visual y recopila frases expresadas de manera sencilla y cotidiana con el propósito de abordar la salud mental de forma accesible.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del proyecto de la Línea de Atención y Orientación Psicológica 147, presentó el libro “Há-bla-lo”, una nueva herramienta que promueve el bienestar emocional mediante mensajes positivos y ejercicios prácticos orientados a la calma, la comunicación asertiva y la regulación emocional.

Cargado de mensajes positivos, que incorpora ejercicios prácticos orientados a promover la calma, la comunicación asertiva y la regulación emocional de forma dinámica, este libro es una herramienta diseñada para reforzar y complementar la Línea 147, que desde su relanzamiento en septiembre de 2024 ha recibido más de 18 mil llamadas.

El escrito que fue presentado emplea un lenguaje visual y recopila frases expresadas de manera sencilla y cotidiana, alejadas del tecnicismo, con el propósito de abordar la salud mental de forma accesible y comprensible para la población.

LEE TAMBIÉN: Contraloría frena contratos de basura en San Miguelito por irregularidades

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, resaltó que "Há-bla-lo" es el resultado del trabajo, la vocación y la sensibilidad del equipo invaluable de técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, que día a día mantienen un contacto directo con la población a través de la Línea 147.

“Hoy sabemos que contar con las palabras correctas, en el momento en que alguien más las necesita, puede salvar vidas”, expresó la ministra. Con Há-bla-lo no solo queremos escuchar; queremos que cada persona tenga en sus manos una herramienta que le recuerde que no está sola.

Te puede interesar

'Há-bla-lo', libro diseñado para reforzar y complementar la Línea 147

'Há-bla-lo', libro diseñado para reforzar y complementar la Línea 147

 Enero 16, 2026
Biblioteca de San Miguelito logra fondo internacional para su renovación

Biblioteca de San Miguelito logra fondo internacional para su renovación

 Enero 10, 2026
San Miguelito: Lanzan plataforma con IA para reforzar la vigilancia del dengue

San Miguelito: Lanzan plataforma con IA para reforzar la vigilancia del dengue

 Enero 08, 2026
Pesca sostenible podría ayudar a combatir el hambre mundial

Pesca sostenible podría ayudar a combatir el hambre mundial

 Enero 08, 2026
Operan a venezolano en España de un tumor con cirugía robótica

Operan a venezolano en España de un tumor con cirugía robótica

 Diciembre 31, 2025

Há-bla-lo” cuenta con una guía práctica de ejercicios de respiración y relajación muscular progresiva, cápsulas para fortalecer la autoestima y una guía de gestión emocional que permite reconocer, comprender y regular las emociones.
                                                                                                                                                                  Además, brinda consejos para crear una lista de prioridades que ayudan a crear beneficios psicológicos, como la reducción del estrés, y la ansiedad al dar una sensación de control y organización, la mejora de la concentración y la productividad al enfocar la atención en lo importante.  



 


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí