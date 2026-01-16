'Há-bla-lo', libro diseñado para reforzar y complementar la Línea 147

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del proyecto de la Línea de Atención y Orientación Psicológica 147, presentó el libro “Há-bla-lo”, una nueva herramienta que promueve el bienestar emocional mediante mensajes positivos y ejercicios prácticos orientados a la calma, la comunicación asertiva y la regulación emocional.

Cargado de mensajes positivos, que incorpora ejercicios prácticos orientados a promover la calma, la comunicación asertiva y la regulación emocional de forma dinámica, este libro es una herramienta diseñada para reforzar y complementar la Línea 147, que desde su relanzamiento en septiembre de 2024 ha recibido más de 18 mil llamadas.

El escrito que fue presentado emplea un lenguaje visual y recopila frases expresadas de manera sencilla y cotidiana, alejadas del tecnicismo, con el propósito de abordar la salud mental de forma accesible y comprensible para la población.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, resaltó que "Há-bla-lo" es el resultado del trabajo, la vocación y la sensibilidad del equipo invaluable de técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, que día a día mantienen un contacto directo con la población a través de la Línea 147.

“Hoy sabemos que contar con las palabras correctas, en el momento en que alguien más las necesita, puede salvar vidas”, expresó la ministra. Con Há-bla-lo no solo queremos escuchar; queremos que cada persona tenga en sus manos una herramienta que le recuerde que no está sola.

Há-bla-lo” cuenta con una guía práctica de ejercicios de respiración y relajación muscular progresiva, cápsulas para fortalecer la autoestima y una guía de gestión emocional que permite reconocer, comprender y regular las emociones.

Además, brinda consejos para crear una lista de prioridades que ayudan a crear beneficios psicológicos, como la reducción del estrés, y la ansiedad al dar una sensación de control y organización, la mejora de la concentración y la productividad al enfocar la atención en lo importante.










