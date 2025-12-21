Cámara: Panamá necesita más trabajo, mejor educación y menos pelea

Mientras el calendario se queda sin hojas y muchas familias panameñas hacen cuentas para cerrar el año, dos temas siguen pesando en la cabeza de la gente: el trabajo y la educación.

Ese fue el mensaje que dejó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), al referirse al cierre del año y a los retos que enfrenta el país.

Según explicó, Panamá tiene problemas claros, pero también tiene algo que no se compra ni se improvisa: su gente.

Gente que madruga para ganarse el día, emprendedores que no bajan la persiana aunque el panorama esté duro y empresas que, aun con dificultades, siguen generando empleo y sosteniendo la economía. Esa fuerza, dijo Arias, es la que mantiene al país caminando.

Desde la Cámara de Comercio, el enfoque durante todo el año ha sido directo: el empleo no puede esperar. No se trata de números en un informe, sino de familias que dependen de un salario para comer, pagar la escuela y llegar a fin de mes.

Pero el líder empresarial también considera que una preocupación para muchos padres es que sin una educación que prepare para la vida real, no hay empleo que aguante.

Señaló la necesidad de fortalecer la educación técnica y profesional, para que los jóvenes salgan listos para trabajar y no se queden tocando puertas cerradas. Trabajo y educación van amarrados, uno no funciona sin el otro.

Arias también destacó que Panamá avanza cuando se habla y se acuerda, no cuando cada sector jala por su lado.

Gobierno, empresa privada, trabajadores y sociedad civil, sostuvo, tienen que empujar juntos, porque el país es uno solo.

De cara al nuevo año, la Cámara de Comercio reiteró su compromiso de promover la empresa responsable, defender el empleo formal y apoyar una educación que ayude a mover al país, con la confianza de que Panamá puede crecer sin dejar gente atrás.

El cierre de año deja un mensaje: Panamá necesita más trabajo, mejor educación y menos pelea. El reto está claro y el tiempo corre.