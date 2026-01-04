Cámara: Panamá tiene que ordenar la casa o pagarlo caro

Panamá inicia el año en un punto crítico. Así lo dejó claro Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en su mensaje tras el Informe a la Nación del presidente de la República, donde puso sobre la mesa una advertencia directa: o el país se ordena ahora, o las consecuencias las pagará la gente.

No fue un discurso para quedar bien. Fue un llamado frontal a recuperar credibilidad, ordenar las finanzas y sentar bases reales para que Panamá vuelva a crecer con estabilidad.

Arias señala que enfrentar la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social era inevitable. No hacerlo habría sido condenar a los trabajadores de hoy y a los jubilados del mañana.

Atender este tema permitió evitar una crisis mayor y abrir espacio para enfocarse en lo urgente: finanzas sanas, empleo y oportunidades reales, no promesas políticas.

Finanzas públicas: sin orden no hay inversión ni empleo

El presidente de la Cámara recordó que el país venía cargando un alto nivel de endeudamiento, intereses que se comían los recursos públicos y un déficit que limitaba la capacidad del Estado.

Reducir ese déficit, mejorar el riesgo país y alcanzar un superávit primario envía una señal clara: Panamá quiere volver a hacer las cosas bien. Para Arias, ordenar las finanzas no es un tecnicismo, es la base para recuperar la confianza y atraer inversión.

En su mensaje, Juan Arias insistió en que la confianza se construye con reglas claras, seguridad jurídica y coherencia. Sin eso, no hay inversión que aguante ni empleo que se sostenga.

“Si no hay confianza, no hay país que avance”, es la lectura que deja su planteamiento.

Jóvenes primero: abrir la puerta al empleo

Desde la Cámara de Comercio, Arias reiteró su respaldo al Proyecto de Ley de Pasantías, al que considera una herramienta clave para darle experiencia real a los jóvenes y facilitar su entrada al mundo laboral.

También subrayó la importancia de respaldar a los emprendedores, porque son ellos los que generan empleo, ingresos y desarrollo en los barrios y en el interior del país.

Para Juan Arias, el país tiene una deuda clara: modernizar de verdad su sistema educativo. No con parches, sino con una reforma estructural, alineada a las demandas del mundo actual y sostenida en el tiempo.

Sin educación moderna no hay empleo de calidad, no hay competitividad y no hay igualdad de oportunidades, advirtió.

Sobre el tema minero, el presidente de la Cámara pidió cabeza fría y responsabilidad. Valoró que el asunto se esté tratando desde lo técnico, ambiental y legal, sin improvisaciones.

Resolver pasivos, reducir riesgos ambientales y asegurar que los recursos se inviertan en educación, salud, infraestructura y empleo es, según Arias, el único camino posible para recuperar confianza.

Juan Arias cerró su mensaje con una advertencia clara: Panamá tiene hoy una oportunidad que no puede desperdiciar.

Ordenar las finanzas, modernizar la educación, respaldar al que emprende y crear un clima de confianza para invertir y generar empleo no es un discurso empresarial, es una necesidad nacional.

Desde la Cámara de Comercio, aseguró, seguirán sumando, proponiendo y trabajando para que el país avance con seriedad. Aquí no hay espacio para el show. El país necesita resultados.