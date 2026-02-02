Cámara resalta el impacto que dejó el Foro Económico Panamá 2026

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sacó pecho por el impacto que dejó en el país el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, un evento que volvió a poner a Panamá en el ojo del mundo.

Para la CCIAP, el Foro no fue solo discursos ni fotos. Panamá recibió a siete presidentes y jefes de Estado, además de expresidentes, ministros, empresarios y representantes de organismos multilaterales de más de 25 países, convirtiéndose en punto clave del debate regional.

Pero el impacto no se quedó en los salones. Cerca de 9,000 visitantes movieron hoteles, restaurantes, transporte y servicios. Hubo actividad, hubo movimiento y hubo plata circulando, algo que —según la Cámara— también cuenta, y mucho.

La Cámara también destacó el respaldo del Gobierno Nacional, con la presencia del presidente de la República y su equipo durante el Foro, enviando una señal clara de unidad y visión.

En ese mismo escenario, la CCIAP recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a seis ministros de Estado. No fue visita de cortesía. Fue una reunión de trabajo que cerró con la firma de un Acuerdo de Cooperación para abrir nuevas puertas al comercio y la inversión entre ambos países.