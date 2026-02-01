Embajador de la India participa en la XLII Feria de Santa Fe

La cuadragésima segunda feria de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, terminó con la destacada participación del embajador de la India en Panamá, doctor Sumit Seth, quien fue invitado especial a este tradicional evento ferial que reúne cada año a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.

Como parte de las actividades protocolares y culturales, el diplomático participó en la cabalgata oficial, realizando un recorrido por las principales calles del distrito santafereño, acompañado por más de 100 jinetes que dieron realce a esta jornada festiva.

Durante el evento, Luis Agrazal, presidente de la Feria de Santa Fe, hizo entrega de la bandera al embajador Sumit Seth, en un gesto de hermandad y reconocimiento.

El embajador de la India expresó su satisfacción y agradecimiento por la distinción recibida.

Manifestó sentirse honrado por el gesto de la directiva de la feria y del pueblo de Santa Fe hacia su persona y hacia su país, destacando además el valor cultural y turístico que representa esta feria para la región.

La presencia del diplomático internacional resaltó la proyección cultural de la Feria de Santa Fe, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre Panamá y la India, en el marco de una de las festividades más importantes de la provincia de Veraguas.