Nacional - 01/2/26 - 12:01 PM

Iglesia habla: ojo con las letras vulgares que humillan

La diversión no puede convertirse en excusa para ofender, humillar o deshumanizar a otros.

 

Por: Redacción / Crítica -

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, puso el dedo en la llaga al hablar de las canciones que suenan en tiempos de carnaval

Lo dijo durante su homilía “¿Dónde está la felicidad que no se acaba?”: la diversión no puede convertirse en excusa para ofender, humillar o deshumanizar a otros.

Ulloa arrancó refiriéndose a la música y al ambiente carnavalesco. Reconoció que el carnaval es parte del alma del pueblo panameño, un espacio de alegría, creatividad y encuentro. 

Pero advirtió que cuando las letras y expresiones cruzan la línea del respeto y la dignidad humana, dejan de ser entretenimiento sano. “Jamás, bajo el pretexto de la diversión, podemos permitirnos humillar o ridiculizar al otro”, afirmó.

El arzobispo recordó que Panamá es un país creativo, con talento de sobra para hacer fiesta sin caer en la vulgaridad. 

Señaló que las letras pueden tener picardía, humor y crítica, pero sin ofender ni herir. Dijo que es posible vivir carnavales que reflejen lo mejor de la cultura y la identidad del país, sin chabacanería ni exceso.

En ese mismo tono, hizo un llamado directo a compositores, intérpretes, animadores, organizadores y autoridades

Te puede interesar

Iglesia habla: ojo con las letras vulgares que humillan

Iglesia habla: ojo con las letras vulgares que humillan

Febrero 01, 2026
Embajador de la India participa en la XLII Feria de Santa Fe

Embajador de la India participa en la XLII Feria de Santa Fe

 Febrero 01, 2026
Foro Económico dejó plata en la calle y a Panamá bien parado ante el mundo

Foro Económico dejó plata en la calle y a Panamá bien parado ante el mundo

 Febrero 01, 2026
Hartos de las riñas: Alcaldía elimina horarios extendidos en locales nocturnos

Hartos de las riñas: Alcaldía elimina horarios extendidos en locales nocturnos

 Febrero 01, 2026
Restringen acceso a vertedero de Pesé para prevenir incendios

Restringen acceso a vertedero de Pesé para prevenir incendios

 Febrero 01, 2026

Les pidió asumir con responsabilidad el peso de la palabra y de la música, y trabajar para que el carnaval sea un espacio de alegría compartida, respeto y celebración de la vida, no de ataques ni burlas disfrazadas de diversión.

Durante la homilía, Ulloa también habló de la búsqueda de la felicidad. Dijo que muchas personas la persiguen en el dinero, el éxito o el placer inmediato, pero terminan vacías. 

Explicó que, desde el mensaje cristiano, la felicidad no está en acumular ni aparentar, sino en vivir con sentido, servir y pensar también en el otro, incluso cuando la vida aprieta.

En otro momento, informó que la Arquidiócesis de Panamá solicitó a una Comisión de Transparencia independiente evaluar la actuación de la Iglesia en casos de abusos a menores ocurridos entre 2001 y 2026. Detalló que el proceso incluirá la escucha confidencial de víctimas directas e indirectas, y se desarrollará del 28 de enero al 30 de abril de 2026, con apoyo de universidades internacionales.

El arzobispo reiteró la política de tolerancia cero frente a los abusos y aseguró que este paso busca verdad, justicia y sanación. Dijo que no es un proceso fácil, pero sí necesario, y que pone en el centro a las víctimas y su dignidad.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este

Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este