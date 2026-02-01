Admiten querella penal contra Varela, Porcell y Picuiro

La Fiscalía de Atención Primaria del Primer Circuito Judicial admitió una querella criminal presentada contra el expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez, la exprocuradora Kenia Isolda Porcell Díaz y el exdirector del Consejo de Seguridad Rolando López Pérez, confirmó el abogado Roiz Alberto Navarro Muñoz.

La acción penal también se extiende contra cualquier otra persona que resulte responsable, por la presunta comisión de delitos vinculados al uso indebido del poder del Estado, según lo planteado en el escrito ya admitido por el Ministerio Público.

Navarro, quien interpuso la querella en representación de Germán Eliecer Chanis Aguilar, conocido como “Fakir”, indicó que el proceso avanzó con la admisión formal y que mañana se estaría notificando. Chanis Aguilar se mantiene privado de libertad.

En el libelo se señalan presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir, apología del delito, contra la administración de justicia y contra la personalidad interna del Estado, todos bajo análisis del Ministerio Público.

De acuerdo con lo expuesto en la querella, los hechos estarían relacionados con actuaciones ocurridas durante el período presidencial 2014–2018, cuando, presuntamente, se habría impulsado una investigación penal dirigida contra Chanis Aguilar, a quien el documento identifica como opositor político del entonces gobierno.

El escrito hace referencia al expediente inquisitivo No. 10447, también identificado como caso 507, vinculado a la denominada “Operación 887”, proceso que habría derivado en la detención del querellante.

Como elementos de convicción, fueron incorporadas al expediente siete fojas de los denominados “Varela Leaks”, las cuales forman parte de la documentación presentada ante la Fiscalía.

En la querella se detalla además que, como consecuencia de estas actuaciones, Chanis Aguilar habría sufrido afectaciones económicas, al no poder desarrollar actividades comerciales en sus fincas ni negocios, producto de la privación de libertad, situación que ahora es objeto de análisis judicial.

Con la admisión de la querella, el Ministerio Público deberá continuar con el trámite correspondiente dentro del proceso penal, a fin de determinar si existen responsabilidades en los hechos denunciados.