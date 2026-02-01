Foro Económico dejó plata en la calle y a Panamá bien parado ante el mundo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) dijo que el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 que su impacto se sintió en la economía diaria y en la forma en que Panamá volvió a mostrarse ante otros países.

Para la Cámara, que Panamá fuera la sede respondió a años de cumplimiento, capacidad logística y confianza ganada. Al país llegaron siete presidentes y jefes de Estado, junto a figuras conocidas de la región como Juan Manuel Santos, Iván Duque, Laura Chinchilla y Eduardo Frei, además de ministros, empresarios y representantes de organismos internacionales de más de 25 países.

La Cciap resaltó que cerca de 9,000 visitantes activaron hoteles, restaurantes, transporte y servicios. Gente entrando y saliendo, consumo real, trabajo para muchos que viven del día a día. Eso, dijeron, es impacto directo.

El gremio también destacó la presencia del Gobierno Nacional, encabezada por el presidente José Raúl Mulino, con ministros y viceministros acompañando las jornadas del Foro. Para la Cámara este respaldo demostró que el país se mueve en una misma dirección.

En el plano regional, el Foro sirvió para volver a colocar a Panamá como un punto donde se conversa y se negocia. Desde aquí se planteó que los países de la región necesitan coordinarse mejor, ordenar prioridades y enfrentar juntos los cambios que se están dando a nivel global. No como discurso bonito, sino como una necesidad real.

Uno de los momentos que la Cciap calificó como clave fue la visita a su sede del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, acompañado por seis ministros de Estado. Ese encuentro terminó con la firma de un Acuerdo de Cooperación con la Confederación de la Producción y del Comercio, enfocado en facilitar negocios y conectar empresas de ambos países.

Durante el desarrollo del Foro, la Cámara recibió a más de 15 delegaciones internacionales, entre ministros, viceministros y líderes empresariales. “Estuvimos donde había que estar, abriendo puertas y creando contactos”, señaló el gremio empresarial.

La llegada de delegaciones de África, Asia, Europa y Medio Oriente, junto a organismos como Naciones Unidas, OEA, OCDE y CEPAL, y la presencia de más de 30 empresas multinacionales, dejó una idea clara: Panamá ya no es solo tránsito; también es punto de encuentro.

Para la Cciap, el reto ahora es convertir la visibilidad en inversión, las reuniones en empleo y los acuerdos en desarrollo real. “Quedó claro que Panamá, cuando se organiza, puede responder”, concluyó el gremio.