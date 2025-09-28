Nacional - 28/9/25 - 05:33 PM

Caminata masiva en Colón por el cierre del mes de la biblia

Lucy de Alarcón, pastora de esta iglesia evangélica manifestó que esta fue una celebración de amor hacia la palabra de Dios.

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica Panamá -

Residentes de la comunidad de Puerto Escondido en el corregimiento de Cristóbal en Colón, salieron a las calles internas de esta población este domingo 28 de septiembre, para honrar la palabra de Dios, en un desfile organizado por la Iglesia Luz y Vida, en el cierre del mes de la Biblia.

Lucy de Alarcón, pastora de esta iglesia evangélica manifestó que esta fue una celebración de amor hacia la palabra de Dios, “que resplandece en nuestros corazones y seguimos el camino correcto porque ella nos guía (la biblia) es una lámpara para nosotros”.

Indicó la religiosa, que la comunidad de Puerto Escondido salió a las calles que se unieron en esta caminata que recorrió la población llevando el mensaje de paz.

Agregó que la esperanza para Colón se encuentra en la palabra del Señor, cuando fue consultada sobre la violencia que se vive en esta parte del país.

Mientras Juliette Aimee Sánchez, una de las feligresas de esta iglesia, quien participó en la caminata señaló que la iglesia se regocija con un momento de consolidación en la que se resalta la importancia de la biblia en cada una de las personas.

Te puede interesar

Caminata masiva en Colón por el cierre del mes de la biblia

Caminata masiva en Colón por el cierre del mes de la biblia

 Septiembre 28, 2025
¡Gran gala cultural! Celebran el Film, Fashion & Music Show

¡Gran gala cultural! Celebran el Film, Fashion & Music Show

Septiembre 28, 2025
Panamá conquista una gran cantidad de medallas en Costa Rica

Panamá conquista una gran cantidad de medallas en Costa Rica

 Septiembre 28, 2025
Construyen instituto técnico en Río Indio

Construyen instituto técnico en Río Indio

 Septiembre 28, 2025
Médicos denuncian condiciones precarias en el Nicolás Solano

Médicos denuncian condiciones precarias en el Nicolás Solano

 Septiembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Panamá le está robando el corazón

Panamá le está robando el corazón
Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto

Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto
Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio

Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio
Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas

Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas