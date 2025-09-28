Caminata masiva en Colón por el cierre del mes de la biblia

Residentes de la comunidad de Puerto Escondido en el corregimiento de Cristóbal en Colón, salieron a las calles internas de esta población este domingo 28 de septiembre, para honrar la palabra de Dios, en un desfile organizado por la Iglesia Luz y Vida, en el cierre del mes de la Biblia.

Lucy de Alarcón, pastora de esta iglesia evangélica manifestó que esta fue una celebración de amor hacia la palabra de Dios, “que resplandece en nuestros corazones y seguimos el camino correcto porque ella nos guía (la biblia) es una lámpara para nosotros”.

Indicó la religiosa, que la comunidad de Puerto Escondido salió a las calles que se unieron en esta caminata que recorrió la población llevando el mensaje de paz.

Agregó que la esperanza para Colón se encuentra en la palabra del Señor, cuando fue consultada sobre la violencia que se vive en esta parte del país.

Mientras Juliette Aimee Sánchez, una de las feligresas de esta iglesia, quien participó en la caminata señaló que la iglesia se regocija con un momento de consolidación en la que se resalta la importancia de la biblia en cada una de las personas.